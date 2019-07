Comune di Cagliari – Negozi aperti nelle vie dello shopping sino alla mezzanotte. Tutti i giovedì sino al 12 settembre.

Cagliari, 3 Lug 2019 – Esordisce coi saldi del sabato 6 luglio il programma di “Notti Colorate 2019”

“Notti Colorate 2019”, il programma della manifestazione di promozione commerciale, partirà sabato 6 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi estivi, e proseguirà per ogni successivo giovedì dall’11 luglio al 12 settembre. Farà eccezione giovedì 15 agosto, giorno nel quale la manifestazione osserverà la pausa di Ferragosto.

Il calendario completo delle iniziative sarà a breve disponibile sul sito www.cagliariturimo.it, su tutti i canali di comunicazione istituzionale dell’Amministrazione comunale e, attraverso la diffusione di materiale cartaceo, presso l’Infopoint di via Roma. Inoltre, sarà reperibile presso gli esercizi commerciali delle vie interessate dalla manifestazione e aderenti all’evento.

La giornata di domani, giovedì 4 luglio 2019, non rientra nel calendario dell’apertura prolungata degli esercizi commerciali. Promossa dall’Associazione “Il Crogiuolo”, l’attività prevista assumerà prettamente un carattere di natura culturale. Com