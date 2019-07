Incendi Sardegna – Due eventi incendiari anche oggi hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei e squaere a terra.

Cagliari, 2 Lug 2 2019 – Anche oggi la Sardegna è stata funestata da incendi che hanno mandato in fumo in questi ultimi giorni molti ettari di terreno. E, infatti, sono stati segnalati due incendi che hanno richiesto, come al solito, l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale.

Il primo si è sviluppato il territorio del comune di Iglesias in località “Bindua”, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di Marganai.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Iglesias, coadiuvato da 2 squadre di volontari di Iglesias e Gonnesa e da 1 squadra dei VVF di Iglesias.

L’incendio ha interessato circa 100 mq di misto conifere e latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:10.

Il secondo evento ha interessato il comune di Simaxis, località “Mindas”, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villaurbana, coadiuvato dalla squadra dI FoReSTAS Siappiccia.

L’incendio ha interessato circa 200 metri di fascia lungo strada. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:05.