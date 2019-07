Gdf Tenenza di Sarroch individua evasore totale non dichiara oltre 460 mila euro.

Sarroch (Ca), 2 Lug 2019 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante in Capoterra nel campo industriale.

In questo nuovo caso e evasione fiscale i riscontri fatti dai finanzieri hanno permesso di individuare la società verificata, la quale, per i periodi d’imposta 2015 e 2016, pur risultando effettivamente operativa, non aveva presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Quindi il controllo ha fatto rilevare che la società, pur avendo assolto agli obblighi contabili – tenendo regolarmente la contabilità – non ha presentato le dichiarazioni al Fisco.

Con questa omissione, l’azienda ha nascosto all’Erario, complessivamente, ricavi per 467.813 €. con una conseguente evasione dell’I.V.A. di 98.431 €.

Per questa situazione, la società è risultata evasore totale per le annualità d’imposta 2015 e 2016.

La verifica ha altresì permesso di rilevare che la società ha omesso di versare ritenute fiscali e previdenziali operate nei confronti dei dipendenti per complessivi 42.354 €.

Per le violazioni di carattere fiscale la società è stata segnalata alla competente Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento delle imposte evase ed è stata richiesto per la stessa l’applicazione delle misure cautelari a garanzia dei crediti erariali.