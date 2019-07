Istat. A maggio la disoccupazione scende al 9,9%, il minimo dal 2012. Quella giovanile è al 30,5%

Roma, 1 Lug 2019 – Il tasso di disoccupazione a maggio è sceso al 9,9%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile. Lo rileva l’Istat. Si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012.

Per la prima volta da oltre sette anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra. In calo anche la disoccupazione giovanile tra i 15-21enni che ha toccato il 30,5%, lo 0,7% in meno rispetto ad aprile.

I disoccupati scendono così a 2.580 mila, 192 mila in meno dell’anno precedente. Risulta invece in crescita la stima degli occupati +67 mila sul mese precedente e il tasso di occupazione è salito al 59,0%, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche, ovvero dal 1977.