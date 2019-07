Nurri (Ca), 1 Lug 2019 – I Carabinieri della Stazione di Nurri, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione sostanza stupefacente.

Nello specifico, Nurri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari, avendo notato l’uomo che si aggirava in una strada di penetrazione agraria del comune, hanno deciso di fermarlo e approfondire l’accertamento. E durante la perquisizione veicolare e personale, è stato rinvenuto un coltello a serramanico di genere proibito di cui non era in grado di motivarne il porto, una modica quantità di sostanza di marijuana.

Quindi il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanza stupefacente e deferito alla competente Autorità Giudiziaria.