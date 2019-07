Gdf Tenenza di Sarroch scopre evasore totale che non ha dichiarato al fisco quasi un milione di euro.

Sarroch (Ca), 1 Lug 2019 – Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale, le fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale ai fini delle ii.dd. nei confronti di una società con sede in Sarroch operante nel settore dell’industria.

L’attività ispettiva ha permesso di rilevare, oltre alla mancata conservazione delle scritture contabili, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale pur avendo conseguito ricavi per complessivi 985.317,00 euro, qualificandosi come evasore totale, per le annualità d’imposta 2015, 2016 e 2017.

Quindi per le violazioni di carattere fiscale, la società è stata segnalata alla competente Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento delle imposte evase, mentre l’amministratore della società è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per i reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per occultamento delle scritture contabili.