Trovato da alcuni cittadini in forte stato confusionale il presunto assassino della sorella avvenuto a Quartu Sant’Elena nella mattina di ieri.

Quartu Sant’Elena, 30 Giu 2019 – I carabinieri del comando provinciale di Cagliari, impegnati nelle ricerche di Massimiliano Mallus, mai interrotte, hanno preso in consegna nella tarda serata di ieri, l’uomo ricercato per l’assassinio della sorella avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri a Quartu Sant’Elena e che poi aveva fatto perdere le sue tracce, recuperato dai sanitari di una unità del 118 in stato confusionale in giro per vie di Quartu Sant’Elena e che quindi non si era mai allontanato dal posto dell’omicidio, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini.

Mallus, dopo una prima visita sul posto e vista le sue condizioni mentali gravi è stato accompagnato e ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.