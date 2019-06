La grande pasticceria arriva al Forte Village in Sardegna con il maître chocolatier Davide Comaschi

Santa Margherita di Pula (Ca), 29 Giu 2019 – Davide Comaschi – rende noto un comunicato del Forte Village di Santa Margherita di Pula – è tra i più grandi chocolate designer ed è stato eletto campione del mondo di cioccolateria al Wold Chocolate Masters di Parigi. Un connubio perfetto con il World Leading Resort, situato in uno straordinario angolo del Sud Sardegna.

Praline, mignon, gelati, sorbetti e dolci monoporzione: così Davide Comaschi delizierà i palati degli ospiti del Forte Village con il suo “chocolate and pastry corner” nell’elegante piazzetta del Resort, inaugurato ufficialmente Venerdì 28 Giugno 2019.

Sempre attento a promuovere il made in Italy nel mondo, Davide Comaschi unisce creatività, studio e passione in ogni suo prodotto: sintesi perfetta dei sapori e dei profumi d’Italia, un vero viaggio per tutti i foodlovers. Nato nel 1980 a Milano, si forma al Politecnico del Commercio e del Turismo e inizia la sua carriera in una delle pasticcerie più famose di Milano: la storica Pasticceria Martesana. In poco tempo diventa pastry chef imparando dal maestro e amico Vincenzo Santoro. Nel 2010 entra in AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) dove incontra Iginio Massari, fondatore dell’Accademia. Insieme danno vita a una collaborazione nell’ambito dei corsi CAST Alimenti e preparano i World Chocolate Masters.

Nel 2013 – prosegue – Comaschi ottiene uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera: è il primo italiano a vincere i World Chocolate Masters di Parigi. Un altro riconoscimento importante arriva nel Natale 2018, quando gli viene assegnato il World Guinness Record per “The Largest Panettone”: il panettone artistico decorato al cioccolato più grande del mondo e presentato in Galleria Vittorio Emanuele.

La creatività e il tocco di design di Davide Comaschi lo hanno reso famoso in tutto il mondo come pastry chef e maître chocolatier.

Per gli amanti del cioccolato e per tutti gli appassionati di alta cucina, l’appuntamento è al Forte Village, dove sarà possibile gustare in anteprima mondiale la nuova linea “Unforgettable chocolate experience” con la Galaxy Collection 2019. Dalla pralina con cui Comaschi ha vinto il mondiale World Chocolate Master, la collezione prende forma e si sviluppa in dieci esperienze gustative uniche ispirate agli dei dell’olimpo che animano il nostro universo. La pasticceria Davide Comaschi presso il Forte offrirà oltre alle praline, una selezione di dieci gusti di gelato e sorbetti, e una delicata produzione di pasticceria mignon e dolci monoporzioni.

La stagione 2019 del resort, conclude la nota – che da sempre propone un ricco calendario di eventi tra i quali serate con chef stellati, leggende dello sport, specialisti del benessere e spettacoli all’Arena con artisti di fama internazionale, si arricchisce con la presenza di un grande maestro italiano della pasticceria e del cioccolato che con le sue creazioni delizierà il palato di tutti gli ospiti. Com