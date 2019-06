Un Nuovo Casting per il FantaFestival: la Casa di Suoni e Racconti invita a partecipare alla nuova selezion per la terza edizione del Festival delle Musiche dei Mondi

Cagliari, 28 Giu 2019 – Ultimi preparativi in vista dell’edizione 2019 di Ucronie. La Casa di Suoni e Racconti, con il supporto dell’Associazione Culturale Casa Saddi e di Spettacolart.it, ha organizzato a Cagliari un nuovo Casting in vista della terza edizione del Festival delle Musiche dei Mondi – Ucronie. Le selezioni sono previste per Domenica 30 Giugno 2019 all’interno dell’antica Casa Saddi (Via Enrico Toti 24) a partire dalle ore 15:30. L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica è alla ricerca di diverse figure per l’evocazione di due Mondi Immaginari, Next Nero e Next Bianco, vere e proprie performance artistiche in programma nel mese di Luglio 2019.

Queste le figure ricercate:

Parti principali – Una Ragazza del Nord o dell’Est Europa; Una Ragazza di origine Africana; Una Ragazza di origine Asiatica; Persone provenienti da Isole o zone costiere del Mar Mediterraneo; Persone provenienti da qualsiasi parte del Mondo, Nani, Albini, Ragazze con i capelli Rossi e Uomini e donne con i capelli Bianchi

Musica – Teatro – Danza – Arti

Attori/Attrici

Danzatrici/Danzatori

Suonatori di Strumenti Musicali Tradizionali provenienti da qualsiasi parte del Mondo per comporre l’Orchestra Popolare – Next Mediterraneo

Cori e Cantori di qualsiasi tipo per comporre il Coro delle 7 Spade

Artisti di ogni tipo e di ogni genere.

Figuranti

Persone di qualsiasi tipo

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria partecipazione al Casting è possibile contattare il numero di telefono 345 3199602 oppure scrivere all’indirizzo email traparolaemusica@gmail.com

Ulteriori dettagli su Facebook: www.facebook.com/events/1122401091277952/

I due mondi immaginari

Nelle settimane scorse si sono svolti diversi incontri in vista del Festival delle Musiche dei Mondi – Ucronie, edizione 2019, in programma nel mese di Luglio a Cagliari e Villaputzu. Alle ormai otto iniziative di animazione territoriale nel Sarrabus hanno fatto seguito gli appuntamenti di Cagliari, tra Maggio e Giugno, nel Villaggio Pescatori di Giorgino e al Lazzaretto di Sant’Elia (le due locations prescelte per lo svolgimento dello stesso Festival). È stata l’occasione per illustrare le modalità di partecipazione ai diversi appuntamenti previsti il prossimo mese, quando attraverso la contaminazione di più linguaggi artistici saranno evocati due Mondi Immaginari: Next Nero e Next Bianco.

Il Festival si presenta come incontro tra Fantasia e Musica. Costruzione immaginifica che trae slancio dal linguaggio dei Suoni, collante per tutte le altre Arti utilizzate per la creazione di Mondi che non esistono, per farli divenire Racconti e per la loro evocazione in Scena.Narrativa, Teatro, Danza, Arti Visive: una teoria espressiva enfatizzata ed ingigantita dal potere della Musica.

Questa prospettiva vuole essere, oltre che di impegno artistico, anche di stimolo per una riflessione sul tema dell’Ambiente, nella quale il Paesaggio, naturale e antropico, non è semplice e fissa cornice o statico e immutabile panorama da ammirare, ma luogo vissuto e da viversi per gli Uomini.

Spazio e Comunità, in un costante rapporto di reciproca trasformazione estetica, culturale ed identitaria, divengono palcoscenici fruibili, protagonisti artistici che si trasformano in altri Mondi. Per un giorno.

Mondi Immaginari, delineati dalle penne di importanti scrittori, prendono corpo in luoghi suggestivi e, a loro modo, ”inusuali” e “inabitati”.

Azioni Creative che si offrono come occasione per immaginare, per spingere alla comprensione della Realtà Presente.

Specchi attraverso i quali le Arti si combinano e proiettano inquietudini, sogni, allucinazioni, visioni nello Schermo della Realtà, al fine di poterla leggere ad alta voce, da altre prospettive e poterla così conoscere meglio, per acquisire e paragonare nuovi punti di vista per mezzo della Fantasia.