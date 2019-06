Iglesias, 28 Giu 2019 – Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell’indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, i Finanzieri della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo nei confronti di un giovane residente in città e a conclusione delle verifiche hanno accertato l’indebita percezione di una borsa di studio per l’Anno Accademico 2016/2017 per complessivi 1.025 euro.

In particolare, è emerso che lo studente ha ricevuto la borsa di studio presentando all’Ente una dichiarazione sostitutiva unica, nella quale ha omesso l’indicazione di parte del patrimonio immobiliare del nucleo familiare di appartenenza ottenendo così maggiori detrazioni e rientrando fittiziamente nei limiti reddituali per accedere al beneficio.

A seguito dell’accertamento dell’illecita percezione del contributo il giovane è stato segnalato all’Ente Universitario (Ente Erogatore) cui compete l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, oltre al recupero della somma indebitamente percepita.