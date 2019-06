Dichiarazione Presidente Consiglio regionale M. Pais su rimodulazione vitalizi

Cagliari, 28 Giu 2019 – “Ho già concordato con il presidente della Prima commissione la necessità di approvare celermente la rideterminazione, con il metodo contributivo, degli assegni vitalizi di cui beneficiano gli ex consiglieri regionali. Si tratta di un dovere al quale intendo dare immediato adempimento in osservanza dell’intesa Stato-Regioni siglata in data 3 aprile 2019”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais – si legge in una notta diffusa nel pomeriggio di oggi – di aver già condiviso con il presidente della prima commissione Pierluigi Saiu, la necessità di approvare celermente il provvedimento sul taglio dei vitalizi.

“L’approvazione della decurtazione – continua Pais – consentirà una effettiva riduzione della spesa per i vitalizi, evitando le sanzioni previste dalla legge dello Stato per le Regioni inadempienti. Ritengo che non siano venute meno né l’urgenza di approvazione del testo, né la volontà di ottemperare all’obbligo previsto dalla legge. Non capisco il vero motivo del ritiro delle firme da parte di alcuni componenti dell’Ufficio di Presidenza – conclude il presidente del consiglio sardo – spero che non significhi una presa di distanza da un impegno già assunto con lo Stato e con i cittadini”. Red