Arrestati un 48enne pregiudicato ed una 24enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Cagliari.

Cagliari, 28 Giu 2019 – Ieri sera e stamattina, a solo poche ore di distanza, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, hanno eseguito due arresti in flagranza per traffico illecito di stupefacenti.

Gli arresti sono stati fatti nel corso di due ordinari servizi di controllo nel quartiere di S.Elia, a poche ore l’uno dall’altro, quando i militari sono intervenuti in piena attività di compravendita di droga nei pressi di via Schiavazzi, dove alle 20:00 circa, due giovani cedevano diverse dosi di cocaina ed eroina ignorando del tutto la presenza del persone operante che, quindi, il personale dell’Arma è intervenuto immediatamente bloccando solo uno dei due pregiudicati, di 48 anni, cagliaritano e pregiudicato, mentre l’altro è riuscito a darsi alla fuga.

Invece, questa mattina, intorno alle 10:00, i carabinieri hanno sorpreso una ragazza di 24 anni, che con fare sospetto è uscita da un palazzo della stessa via dell’altro arresto avvenuto la sera prima e, accorgendosi del controllo di polizia, sempre nei pressi di via Schiavazzi, ha nascosto la droga nel reggiseno ma questo fatto non è passato inosservato i militari e, quindi è stata fermata e dichiarata in arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, stesso reato commesso dal 48 enne arrestato la sera prima.

Circa 70 le dosi di cocaina ed eroina sequestrate ieri sera e 13 stamane alla giovanissima donna.

I due sono stati portati stamane davanti all’A.G. di Cagliari che li ha giudicati con il rito della direttissima.