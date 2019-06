per domani e sabato ancora in aumento le temperature per il forte caldo

Cagliari, 27 Giu 2019 – Nuovo aumento delle temperature in tutta la Sardegna tanto che il Servizio di Protezione Civile Regionale ha diramato un Avviso di Condizioni Meteo Avverse in vigore dalle 10 di domani, venerdì 28 e fino alle 20 di sabato 29 giugno.

Su gran parte della regione si registreranno temperature elevate (superiori ai 34°C) che, nel pomeriggio, diventeranno anche molto elevate (superiori ai 37°C o localmente anche ai 40°C). Per la giornata di sabato 29 le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori elevati o localmente molto elevati su gran parte della Sardegna.

Contestualmente all’Avviso di Condizioni Meteo Avverse è stato diramato anche un Bollettino di previsione di pericolo incendio per tutta la giornata di venerdì 28 giugno. Il pericolo, che riguarda solo alcune zone dell’Isola ma che comprende anche Cagliari, è alto ed è contraddistinto dal colore arancione.

Con queste condizioni, la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. Com

