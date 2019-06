Militari della Guardia di Finanza di Cagliari impegnati nei controlli in materia di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale.

Cagliari, 27 Giu 2019 – L’azione di controllo economico del territorio da parte dei militari della Guardia di Finanza di Cagliari si attua e si sostanzia anche attraverso il monitoraggio della quotidiana e capillare osservanza, da parte dei numerosi operatori commerciali obbligati a tale adempimento, all’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, attività di controllo che, nelle ultime settimane, continua con sempre maggiore incisività, costanza e capillarità, anche alla luce dell’avvio della stagione estiva che comporta un sensibile aumento delle presenze nei centri urbani e vacanzieri della provincia.

I dati annuali, riferiti fino a oggi, evidenziano il riscontro di 298 irregolarità, pari ad una percentuale del 16,09% tale grandezza può anche essere vista nell’ottica che, sulla platea dei controlli effettuati, una operazione commerciale ogni 6 è stata effettuata senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale.

Per chi non rilascia scontrino o ricevuta fiscale è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell’I.V.A. non documentata e comunque non inferiore a 500€.

Accanto a questo tipo di sanzione, in determinate circostanze, chi non emette documento fiscale può essere destinatario anche di una sanzione accessoria: infatti, quando vengono contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro distinte mancate emissioni compiute in giorni diversi, la Guardia di Finanza segnala il trasgressore all’Agenzia delle Entrate per la successiva irrogazione di un provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i tre giorni ed un mese: il provvedimento, immediatamente esecutivo, viene eseguito dalle stesse Fiamme Gialle. E proprio in questi ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 5 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti esercenti nei cui confronti è stata accertata la quarta mancata emissione in un lustro.

Le attività commerciali destinatarie del provvedimento di chiusura sono ubicate nel capoluogo e nel suo immediato hinterland: un ristorante (durata della chiusura: 3 giorni), una panetteria (durata della chiusura: 4 giorni) e un esercizio di commercio al dettaglio (durata della chiusura: 7 giorni) a Cagliari, una rivendita di frutta e verdura (durata della chiusura: 4 giorni) a Quartu S: Elena ed un piccolo emporio (durata della chiusura: 10 giorni) ad Assemini.

Nel complesso, dall’inizio dell’anno, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno riscontrato la quarta mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale in 8 circostanze, e a seguito di istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate anche su occorrenze del passato anno, hanno dato esecuzione a 23 provvedimenti di chiusura.