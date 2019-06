Gdf impegnata nel contrasto allo spaccio e alla diffusione di stupefacenti: arrestato uno spacciatore a Castiadas.

Cagliari, 27 Giu 2019 – Con l’inizio della stagione estiva, l’azione di presidio economico del territorio da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari è stata ulteriormente implementata ed intensificata anche alla luce dell’incremento delle presenze turistiche nell’intera provincia.

In questo contesto operativo, i Baschi Verdi di Cagliari nel tardo pomeriggio di martedì scorso a seguito di attività info-investigativa sul litorale di Costa Rei, eseguita a mezzo di pattugliamenti ed appostamenti, hanno individuato e sottoposto a controllo un ragazzo, classe 1991, che si aggirava, zainetto in spalla, con fare guardingo, lungo la spiaggia di Castiadas.

L’esito del controllo ha condotto al rinvenimento di 95 grammi di hashish, 44 grammi di marijuana, 1 coltellino e 1 bilancino di precisione.

Lo spacciatore è stato perciò dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nei suo confronti l’A.G. ha disposto la detenzione domiciliare in attesa della direttissima che si è svolta stamane presso il Tribunale di Cagliari e nei confronti dell’arrestato è stata disposta la messa alla prova con l’affidamento ai servizi sociali.

Con quest’ultima operazione, dall’inizio dell’anno sono 15 gli arrestati per reati connessi agli stupefacenti, 14 i soggetti denunciati e 164 gli assuntori segnalati alla locale Prefettura.