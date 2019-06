Disoccupato di 62 anni di Calasetta dai carabinieri della Stazione di Sant’Antioco per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sant’Antioco, 27 Giu 2019 – La notte scorsa, durante un servizio di contrasto e prevenzione all’uso di stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco hanno arrestato, in flagranza di reato, un 62enne di Calasetta (Fontana Silvio), disoccupato e con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari che seguivano da giorni i movimenti sospetti dell’uomo, durante un’attività di controllo del territorio, intercettato l’uomo che viaggiava a bordo della sua Freelander in via Nazionale, lo hanno bloccato. E qui, visto l’atteggiamento irrequieto dell’uomo, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare e trovato in possesso di 8 grammi di cocaina e 40 gr di hashish occultati nell’abitacolo, già suddivisi in dosi e pronta per lo spaccio.

Inoltre nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato altri 24 gr di hashish e della marijuana nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Quindi il 62enne è stato dichiarato in arresto e condotto in caserma da dove, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari fino a stamane quando è comparso davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che lo ha processato con il rito della direttissima.