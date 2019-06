Comune di Cagliari – Depositato presso la segreteria del Comune il Piano attuativo e la relativa variante urbanistica al PUC

Cagliari, 27 Giu 2019 – È stato depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune il Piano attuativo e la relativa variante urbanistica al PUC, consistente nella modifica dell’articolo 18 delle NTA e della destinazione urbanistica dell’area di Palazzo Doglio da sotto zona B2R1 a B-PI2, oltre alla riclassificazione in sottozona S3 del tratto viario compreso tra le vie San Lucifero e Logudoro, adottato con deliberazione commissariale n. 51 del 13/06/2019.

Il Piano attuativo è scaricabile dal link sotto indicato.

Chiunque potrà presentare al Servizio Pianificazione strategica e territoriale le proprie osservazioni sul piano adottato e sulla relativa variante urbanistica in forma scritta, entro 60 giorni dal 27/06/2019, data di pubblicazione del relativo avviso sul Buras. Com

Condividi su...