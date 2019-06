Università: Assessore Fasolino, Regione Sardegna sostiene innovazione e ricerca per far crescere le imprese

Cagliari, 26 Giu 2019 – “La Regione incoraggia ricerca, innovazione tecnologica e creatività per dare alle imprese un sostegno concreto e nuove opportunità di crescita. Abbiamo un patrimonio unico di risorse e vogliamo investire perché la Sardegna diventi un incubatore di nuove iniziative imprenditoriali serie e proiettate al futuro”. Lo ha affermato l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino alla presentazione di UniCa&Imprese, l’iniziativa organizzata dall’Università di Cagliari attraverso il Crea, centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità e il CeSar, centro di servizi di ateneo per la ricerca, in programma domani alla Cittadella Universitaria di Monserrato.

Presenti all’incontro, il rettore Maria Del Zompo, Maria Chiara Di Guardo, prorettore delegato all’Innovazione e il territorio, Alberto Scanu, di Confindustria Sardegna e Roberta Vanni, direttore del CeSar. “Il futuro delle nuove generazioni passa attraverso lo strumento della conoscenza ed è vitale la contaminazione creativa tra impresa e Università”, ha sottolineato l’assessore Fasolino nel delineare gli scenari della collaborazione futura tra Università e Regione. Com