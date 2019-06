Semplificazione: assessore Fasolino, imprese in rete con nuovo sistema Parix. Servizi on line, informazioni più complete, fine dei doppi passaggi.

Cagliari, 26 Giu 2019 – “Prende forma l’idea di una Regione che sia un moderno ufficio al servizio della Sardegna che produce”. Così Giuseppe Fasolino, assessore della Programmazione, annuncia la stipula dell’accordo tra InfoCamere e Sardegna.it, per conto della Regione, per l’avvio del nuovo sistema Parix, che metterà a disposizione della collettività i servizi che permettono l’interrogazione della banca dati. PARIX è un servizio che consente di realizzare un sistema informativo che integra i dati di impresa presenti nel Registro con quelli esistenti in altri sistemi locali della Pubblica Amministrazione.

“Sarà molto di più – spiega in una nota l’assessore – perché oltre la consultazione dei dati sarà possibile anche accedere ai servizi della Regione, trovare numerose informazioni utili ai alla definizione dei procedimenti. Elimineremo i doppi passaggi: per esempio, chi presenta una pratica non dovrà più ripetere l’inserimento manuale dei dati del registro imprese perché saranno già richiamati automaticamente da Parix”.

Questo – conclude Fasolino – è l’inizio di un percorso che prevede la raccolta del fabbisogno di informazioni, la formazione dei partner coinvolti e la costante interazione con i destinatari dei servizi per conformare sempre di più le informazioni alle esigenze di chi quotidianamente deve utilizzarle. Lavoriamo per costruire un modello di pubblica amministrazione sempre meno farraginosa e sempre più rivolta a progetti che facciano crescere la Sardegna. Mettere a disposizione delle strutture organizzative della Regione, in tutte le sue articolazioni, e degli Enti Locali le informazioni presenti nel Registro delle Imprese, nel Registro Protesti e nell’Indice INI-PEC rappresenta un primo significativo passo su questa strada. Com