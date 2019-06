Capannone in fiamme di materiali edili a Tortolì, indagano i carabinieri della Stazione del paese

Tortolì, 26 Giu 2019 – Alle ore 10.45 circa, in Tortolì, zona industriale Baccasara, presso un capannone della EdilPiras srl, si è sviluppato un vasto incendio per cause da accertare.

Il capannone è adibito ad uso e deposito di materiali edili, plastici, metallici materiale da coimbentazione e vario.

Sul posto subito dopo l’allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì e Lanusei, i carabinieri della stazione di Tortolì e gli agenti del locale commissariato P.S., oltre alla polizia locale ed una ambulanza del servizio 118.

L’ area è stata delimitata e momentaneamente interdetta al traffico. Le operazioni di spegnimento sono in atto. Non vi sono feriti.