Incendi Sardegna – Spenti dai mezzi aerei tre eventi incendiari dal personale del Corpo forestale.

Cagliari, 25 Giu 2019 – Il primo intervento dei forestali dell’antincendio riguarda due riaccensioni dell’incendio di eri 24.06.2019, nel territorio del comune di Ollolai in località “C. Cottu”, dove è intervenuto, in entrambi i casi, un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Sorgono.

Sia nella riaccesione del mattino che in quella pomeridiana le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Gavoi, coadiuvato da una squadra di Forestas di Teti.

L’incendio ha interessato Macchia Mediterranea, per complessivi 5/6 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:00. Le squadre rimangono sul posto per assicurare il perimetro dell’incendio al fine di evitare eventuali ulteriori riaccensioni.

Il secondo si è sviluppato nelle campagne del comune di Maracalagonis località “N.Ghe Sa Guardia”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Castiadas, coadiuvato dai Volontari Villasimius (C.R.O.V.) e dai Volontari Quartu S.E. (Paff),

L’incendio ha interessato una limitata area a macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:45.

Il terzo incendio ha riguardato il territorio del comune di Sindia in località “N.Ghe Su Ludrau”, dove il tempestivo intervento dell’elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Bosa, che si trovava già in volo in attività di ricognizione, ha consentito di contenere prontamente le fiamme evitandone la propagazione.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Macomer, coadiuvato dalla squadra di Forestas Borore (Vivaio Macomer).

L’incendio ha interessato circa 200 mq di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30. Red