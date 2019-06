Consiglio Sardegna – Commissione d’inchiesta sull’Aias. Presidente Pais: “Subito i componenti”

Cagliari, 25 Giu 2019 – “Nominerò immediatamente i componenti della Commissione d’inchiesta sull’Aias”. Lo ha assicurato il Presidente del Consiglio Michele Pais subito dopo l’approvazione in Aula dell’ordine del giorno unitario in cui è stato delegato dall’Assemblea a nominare i componenti del parlamentino sul perdurare sullo stato di insolvenza economica dell’Aias nei confronti dei propri dipendenti, sulla qualità dei servizi e la tutela dei diritti dei lavoratori.

“Sono già al lavoro per accorciare i tempi di insediamento – conclude la nota del presidente Pais – designati i componenti nel rispetto della proporzione dei Gruppi consiliari, il parlamentino potrà presto cominciare a lavorare. Sono sicuro che, di concerto con l’assessorato alla Sanità, riusciremo a chiarire una vertenza che si trascina da decenni con grave danno per i lavoratori, gli assistiti e per la sanità della nostra Isola”. Red