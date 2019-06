Trentenne deferito all’A.G. dai carabinieri della Tenenza di San Teodoro per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

San Teodoro (Nu), 24 Giu 2019 – Proseguono senza interruzione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio e al consumo di sostanza stupefacente disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.

Nello specifico, i della Tenenza cc di San Teodoro, hanno perquisito l’abitazione di un 30 enne, originario della cittadina costiera orientale, disoccupato, con precedenti penali.

I militari all’interno dell’abitazione hanno rinvenuto 95 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronta per lo spaccio e tutto l’occorrente per pesare e suddividere la droga.

Per tali motivazioni, il giovane pregiudicato è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.