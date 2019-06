Su disposizione del Nuovo sindaco di Cagliari sospeso il contributo oneroso per le manifestazioni senza fini di lucro

Cagliari, 24 Giu 2019 – Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, tramite una comunicazione inviata agli uffici competenti, ha precisato che, non essendo ancora stata costituita la Giunta Comunale che con apposita delibera potrebbe individuare i casi di esclusione da contribuzioni onerose, venga applicato il “Regolamento comunale per i servizi resi dalla Polizia Locale a carico terzi” ai soli casi in cui risulti inequivocabilmente il fine di lucro della manifestazione.

Il Regolamento, infatti, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.46 del 12 giugno 2019, prevede all’art.9 che la Giunta individui i casi di esclusione dalla contribuzioni onerosa. In attesa che venga nominata la Giunta varrà, pertanto, l’indirizzo dato dal primo cittadino. Com