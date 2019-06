In arrivo nuova ondata di calco africano: temperature oltre i 37°C: onda di calore dalle 12 di martedì 25 e fino alle 20 di mercoledì 26 giugno

Cagliari, 24 Giu 2019 – Nuovo aumento di temperature in tutta la Sardegna già a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno, con punte superiori ai 37°C sui settori occidentali della Sardegna.

Il Servizio di Protezione Civile Regionale ha, pertanto, diramato un Avviso di Condizioni Meteo Avverse che sarà in vigore dalle 12 di domani, martedì 25 e fino alle 20 di mercoledì 26 giugno.

A partire da martedì, infatti, le temperature massime sui settori occidentali dell’Isola subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termini che, localmente, si porteranno intorno ai 40°C.

Nella giornata di mercoledì si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali della Sardegna, con valori termini intorno ai 37°C. Com

