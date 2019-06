Operazione antidroga dei carabinieri della Stazione Ca-Pirri nel quartiere Cep: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 21 Giu 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Ca-Pirri, durante un servizio di pattuglia nel territorio di competenza, nel quartiere Cep, fermato e poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nella flagranza del reato, un cagliaritano di 25 anni, che sottoposto a perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 4,03 chilogrammi di hashish, suddivisi in 4 panetti; altri 485 gr divisi in 5 panetti e un frammento; 22 grammi di cocaina, contenuti in un involucro termosaldato e 475,00 euro in contanti divisi in banconote di diverso taglio.

Quindi il giovane è stato portato in caserma da dove, ultimate le formalità di legge, è stato trasferito e rinchiuso presso la casa circondariale di Ca-Uta.