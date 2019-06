Proroga del Piano casa. Soddisfazione del Presidente Pais: “Primo provvedimento della legislatura”

Cagliari, 20 Giu 2’19 – “Prorogare il Piano casa in attesa di una legge che modifichi la materia era un atto necessario per evitare gravissimi danni all’economia della Sardegna”.

In una nota diffuso stamane, il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime soddisfazione per l’approvazione della proroga da parte del Consiglio regionale. “Il primo provvedimento approvato dall’Aula in questa legislatura – ha concluso Pais – è il risultato delle richieste del nostro popolo. Sarà sempre così. Spetta solo all’Aula, che è sovrana, decidere le leggi da approvare dopo un approfondito esame in commissione e dopo una generale concertazione con gli interessati”. Il Presidente Pais ha ringraziato i consiglieri di maggioranza e di minoranza per la rapida approvazione del provvedimento. Red