Immigrazione clandestina – Nuovo sbarco di migranti nelle coste del Sulcis.

Carbonia, 19 Giu 2019 – Alle ore 5:30 circa di questa mattina, lungo la spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi, i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu, impegnati in un servizio di perlustrazione nelle aree balneari e di maggior afflusso turistico e tutto il territorio di sua competenza in genere, hanno individuato 12 migranti di nazionalità algerina, tutti maschi, adulti e in buone condizioni di salute.

Sul posto con i carabinieri è giunta anche una Volante del commissariato di Carbonia e i militari della stazione di Teulada.

I migranti sono stati bloccati e, terminate le prime formalità di rito, sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Teulada a Monastir dove in queste ore verranno terminate le operazioni di identificazione.