Prefettura Cagliari – Gestione della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. – anno 2019

Cagliari, 18 Giu 2019 – In una nota la Prefettura di Cagliari rende noto che sono stati determinati, per l’anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione della Riserva Fondo Lire Unrra.

La direttiva del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2019 ha disposto che i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio di detto Fondo siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale, diretti a fornire:

Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili e interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

I progetti possono essere presentati sia da parte di enti pubblici che di organismi privati. I Soggetti richiedenti devono presentare l’istanza di contributo utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.it a partire dalle ore 12,00 del giorno 18 giugno 2019.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18 luglio 2019, termine dal quale non è più consentito l’accesso alle funzionalità del portale.

L'Avviso pubblico, unitamente alla direttiva del Ministro, al manuale di registrazione, al manuale Utente 1^ parte – presentazione domanda, al manuale utente 2^ parte – rendicontazione contributi, alla convenzione, alle linee guida per la rendicontazione, sono consultabili sul sito del Ministero dell'Interno http://www.interno.gov.it – sezione "Contratti e bandi di gara", accessibile anche attraverso il link sul sito di questa Prefettura U.T.G. "Riserva Fondo Lire Unrra 2019".