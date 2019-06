Ambiente – Dichiarazione dell’assessore Lampis: potenziato antincendio con 11 elicotteri servizio regionale

Cagliari, 18 Giu 2019 – Il monitoraggio del territorio regionale contro gli incendi è stato potenziato con l’utilizzo degli 11 elicotteri leggeri del servizio regionale. Lo ha disposto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, con una comunicazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

”Il servizio mira ad integrare il sistema regionale di avvistamento e ricognizione al fine di individuare e sopprimere con la massima celerità ed efficacia i principi di incendio che dovessero manifestarsi – spiega in una nota l’assessore Lampis -. Si tratta di una ricognizione e di un presidio armato dall’alto che consentirà una maggiore tempestività di intervento sul sorgere degli incendi”. L’attività sarà giornaliera e si concentrerà, oltre che nelle zone soggette a maggior criticità, anche nelle località a forte concentrazione turistica durante il periodo estivo.

“Il presidio del territorio e la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente – conclude il comunicato dell’Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna – sono priorità per la Regione, che le esercitata in particolare attraverso le risorse umane e i mezzi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”, ha concluso l’assessore Lampis. Com