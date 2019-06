Cagliari 18 Giu 2019 – Domani, mercoledì 19 giugno, si riuniranno la Prima, la Seconda e la Quinta Commissione. La “Autonomia” alle 16 sentirà in audizione il presidente dell’Anci Sardegna sulle prospettive di riforma della disciplina regionale in materia di enti locali.

Il parlamentino delle “Attività Produttive” alle 10 proseguirà l’indagine conoscitiva sulla vertenza latte con l’audizione delle associazioni provinciali e interprovinciali degli allevatori e dell’associazione allevatori della regione Sardegna. Nel pomeriggio, alle 16,00 saranno invece sentiti: una delegazione della FRTS (Federazione regionale toelettatori sardi) sulle problematiche della categoria, i rappresentanti sindacali di Filtcem CGIL, Femca CISL, Flaei CISL e Uiltec UIL sulle problematiche relative alla produzione di energia elettrica e termica in Sardegna e una delegazione di amministratori locali sui danni provocati nei loro territori dall’invasione di cavallette.

Alla stessa ora si riunirà la Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale” per le audizioni degli assessori alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu e al Lavoro Alessandra Zedda sul DL 17

Biancareddu riferirà sullo stato dell’istruzione, della cultura e dell’informazione in Sardegna, mentre Alessandra Zedda illustrerà il Disegno di legge della Giunta per gli interventi a favore degli ex lavoratori di Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B di Olmedo. Com