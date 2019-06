Immigrazione clandestini nel sud della Sardegna: fermati sei clandestini provenienti dall’Algeria.

Carbonia, 17 Giu 2019 – Nuovo sbarco di clandestini sulle coste meridionali della Sardegna. Infatti, questa notte, a Porto Pino, comune di Sant’Anna Arresi (Su), i carabinieri delle Stazioni di Giba e Tratalias, nell’ambito di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno rintracciato sei clandestini, tutti maschi, adulti ed in apparenti buone condizioni fisiche e di salute, come al solito di nazionalità algerina.

I migranti sono stati intercettati nei pressi della prima spiaggia, dove si presume possano essere sbarcati poco prima da un natante non ancora individuato.

Sul posto anche personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia che assieme ai colleghi già presenti sul posto, al termine dei primi accertamenti, hanno fatto trasportare i clandestini presso il centro di prima accoglienza di Monastir (CA) per le ulteriori formalità di rito.