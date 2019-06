Generazione Peer2Peer: Europa, comunicazione, impresa sociale: a Cagliari il Campo Estivo Nazionale dei Giovani delle Acli.

Cagliari, 17 Giu 2019 – Da mercoledì per quattro giornate il capoluogo sardo ospiterà circa 50 giovani da tutta Italia per il Campo estivo organizzato dai Giovani delle Acli. E sabato è previsto il convegno di chiusura sul valore della cristianità in politica con i vertici nazionali delle Acli, tra gli ospiti il presidente nazionale Roberto Rossini.

Quattro giornate di lavoro, confronto e crescita. Quattro occasioni per incontrarsi e parlare di temi importanti e di attualità come il presente e il futuro dell’Europa, il ruolo della comunicazione e le opportunità offerte dal fare impresa sociale. Sullo sfondo la città di Cagliari, per la prima volta sede del Campo Estivo Nazionale dei Giovani delle Acli.

Saranno circa 50 i ragazzi che a partire da martedì 19 arriveranno da ogni parte d’Italia per prendere parte a Generazione Peer2Peer, campo estivo organizzato dai Giovani delle Acli in collaborazione con Acli Cagliari, ANG (Agenzia nazionale per i giovani), C.a.s.m.i. (Comitato Associazioni sarde per la mobilità internazionale) e da Next Nuova economia per tutti.

Il programma del camp

La manifestazione verrà aperta nel pomeriggio di mercoledì dall’assemblea generale GA e dall’incontro con i presidenti di Acli Sardegna, Franco Marras, e Acli Cagliari Mauro Carta. L’indomani mattina gli incontro dedicati a Comunicazione, con gli interventi del responsabile Ufficio Stampa Acli Nazionali Luca Rossi e del responsabile Servizio Comunicazione e Marketing Patronato ACLI Edi Da Ros, e all’impresa sociale, a cura dell’associazione Next.

Nel pomeriggio si parlerà delle opportunità offerte dall’agenzia nazionale per i giovani con il direttore Domenico DeMaio e di comunicazione politica assieme al giornalista neo deputato Andrea Frailis.

Il programma della terza giornata si apre con la palestra di progettazione europea, a cura dell’Agenzia nazionale per i giovani. In serata sono previsti un workshop su comunicazione non formale e competenze trasversali a cura del C.A.S.M.I. e un laboratorio folkloristico tenuto dall’associazione Su Masu. Com