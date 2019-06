Comunali in Sardegna, Cagliari passa al centrodestra. Sassari verso il ballottaggio

Cagliari, 17 Giu 2019 – Per il momento Paolo Truzzu deve aspettare a cantare vittoria. Infatti, Francesca Ghirra avrebbe perso per soli 80 voti di differenza e nel contempo sono state annullate 1300 schiede. Quindi ora Ghirra e tutto il centrosinistra chiedono il riconteggiare delle schede e, infatti, la candidata della sinistra afferma: “Chiederemo il riconteggio. Ci sono ottanta voti per il ballottaggio. Serve prudenza per valutare cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono milletrecento schede nulle e oltre venti contestate”.

Questo quanto dichiarato da Francesca Ghirra, candidata del centrosinistra a Cagliari, poco prima della conferenza stampa convocata dopo la sconfitta elettorale contro il candidato del centrodestra.

A Sassari (dove lo spoglio è ancora in corso) è però certo che si andrà al ballottaggio: il centrosinistra con Mariano Brianda è in vantaggio col 34% rispetto a Gian Vittorio Campus, liste civiche di centrodestra che è al 30,5%. Mariolino Andria che era in corsa con le liste ufficiali e i simboli del centrodestra si è fermato 16,2%.

“Trionfo in Sardegna. A Cagliari risultato senza precedenti: Fratelli d’Italia raggiunge il 12%, è il primo partito della coalizione di centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI. Al neosindaco di Cagliari un grande in bocca al lupo e un grazie di cuore a tutti i sardi per la loro fiducia. Non la tradiremo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Quelli che arrivano dalla Sardegna “sono risultati purtroppo non incoraggianti su cui dobbiamo riflettere”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, questa mattina a margine di un incontro a Roma. Lo scrutinio delle elezioni che si sono svolte in 28 Comuni della Sardegna prosegue a rilento, mentre l’affluenza definitiva è stata del 55,33% in calo di circa otto punti rispetto al 63,1% della precedente tornata.

Alghero al centrodestra di Conoci I dati sono definitivi: con il 53,1% dei voti Mario Conoci, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Alghero, provincia di Sassari. Conoci, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre liste civiche, ha battuto il sindaco uscente, candidato del Pd e Sinistra in comune, Mario Bruno, rimasto fermo al 31,93% dei voti, e Roberto Ferrara del M5S che ha raggiunto il 14,97%. L’affluenza è stata del 58,65%.

A Monserrato, comune sopra 15mila abitanti nel Cagliaritano, alla fine si va al ballottaggio tra Tomaso Locci (civiche) e Valentina Picciau del centrosinistra (sostenuta dal Pd). Invece regge il centrosinistra a Sinnai – quinto comune che supera la soglia dei 15mila – con Tarcisio Anedda eletto sindaco.

A Villagrande Strisaili (Nuoro) il neo sindaco è Alessio Seoni (A 100 e Prusu) che ha ottenuto il 95,27%. Giampaolo Massimo, con la lista ‘Progetto 4.0’, è il nuovo sindaco di Tortolì (Nuoro) eletto con il 51,40% dei voti. A San Gavino Monreale (Sud Sardegna) il nuovo primo cittadino è Carlo Tomasi, appoggiato dalla lista Nuovi Obiettivi. A Calasetta (Sud Sardegna) eletta la neosindaca Claudia Mura, con la lista Calasetta 250. A Serrenti (Sud Sardegna) è invece Pantaleo Talloru il nuovo sindaco con la lista civica ‘Po Serrenti’ con il 54,8%. A Samatzai (Sud Sardegna) il nuovo sindaco è Enrico Cocco (Ripartiamo) eletto con il 50,86%. A Sant’Anna Arresi (Sud Sardegna) è stata eletta sindaca Anna Maria Teresa Diana, della lista civica Arresinus, con il 68,2%. A Golfo Aranci (Sassari) è stato eletto Mario Mulas (Pga Progetto Golfo Aranci), con il 58,16%. A questi si aggiungono i nove comuni in cui c’era solo un aspirante sindaco e dove è stato superato il quorum: Onanì (Nuoro) dove è stata eletta Clara Michelangeli con la lista ‘Paris pro Onanie’, Sarule (Nuoro) dove ce l’ha fatta Paolo Ledda con la lista ‘Sa Comuna’. A Ortueri (Nuoro) il neo sindaco è Francesco Carta con ‘Animu Ortueri’, a Magomadas (Oristano) eletto Emanuele Cauli con la lista ‘Cambiamo passo’. A Sorradile (Oristano) il neo sindaco è Pietro Arca (Sorradile Solidale), a Putifigari (Sassari) il neoprimo cittadino è Giacomo Contini con la lista ‘Putifigari in primis’. Ad Esterzili (Sud Sardegna) eletto Renato Melis (Civica per Esterzili) e a Genoni (Sud Sardegna) il neo sindaco è Gianluca Serra con la lista Santu Antine. A Illorai (Sassari) eletto il primo sindaco leghista di Sardegna: si tratta di Titino Cau con la lista ‘Fermiamo lo spopolamento’. A Sini (Oristano) è stato eletto Biagino Atzori (Uniti per Sini), mentre a Guasila (Sud Sardegna) la neo sindaca è Paola Casula, appoggiata dalla lista Guasila per tutti.