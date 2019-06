Comunali in Sardegna, Cagliari e Alghero passano al centrodestra. Sassari verso il ballottaggio

Cagliari, 17 Giu 2019 – Il governo cittadino di Cagliari passa al centrodestra. Il consigliere regionale di FdI, Paolo Truzzu, è il nuovo sindaco del capoluogo della Regione Sardegna. È stato eletto al primo turno col 50,1% dei consensi, battendo la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra che si è fermata al 47,7%. Secondo i dati definitivi diffusi dal Viminale e relativi a 174 sezioni su 174, Truzzu si è imposto con uno scarto di poco più di 1.600 preferenze, superando la soglia del 50,1% (utile per evitare il ballottaggio) per una manciata di preferenze. Il M5S non ha presentato nessuna candidatura.

A Sassari (dove lo spoglio è ancora in corso) è però certo che si andrà al ballottaggio: il centrosinistra con Mariano Brianda è in vantaggio col 34% rispetto a Gian Vittorio Campus, liste civiche di centrodestra che è al 30,5%. Mariolino Andria che era in corsa con le liste ufficiali e i simboli del centrodestra si è fermato 16,2%. Meloni: FdI primo nel centro destra a Cagliari “Trionfo in Sardegna.

A Cagliari risultato senza precedenti: Fratelli d’Italia raggiunge il 12%, è il primo partito della coalizione di centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI. Al neosindaco di Cagliari un grande in bocca al lupo e un grazie di cuore a tutti i sardi per la loro fiducia. Non la tradiremo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Lo scrutinio delle elezioni che si sono svolte in 28 Comuni della Sardegna prosegue a rilento, mentre l’affluenza definitiva è stata del 55,33% in calo di circa otto punti rispetto al 63,1% della precedente tornata.

Anche ad Alghero ha vinto il centrodestra con un Sardista Mario Conoci. Invece a Sassari, che vede avanti il candidato del centrosinistra, si andrà al ballottaggio. Prosegue lo scrutinio anche a Monserrato e Sinnai, gli altri due Comuni più grandi dove è possibile un eventuale turno di ballottaggio. Diciannove invece i sindaci eletti finora al primo turno. A Villagrande Strisaili (Nuoro) il neo sindaco è Alessio Seoni (A 100 e Prusu) che ha ottenuto il 95,27%. Giampaolo Massimo, con la lista ‘Progetto 4.0’, è il nuovo sindaco di Tortolì (Nuoro) eletto con il 51,40% dei voti.

A San Gavino Monreale (Sud Sardegna) il nuovo primo cittadino è Carlo Tomasi, appoggiato dalla lista Nuovi Obiettivi. A Calasetta (Sud Sardegna) eletta la neosindaca Claudia Mura, con la lista Calasetta 250. A Serrenti (Sud Sardegna) è invece Pantaleo Talloru il nuovo sindaco con la lista civica ‘Po Serrenti’ con il 54,8%. A Samatzai (Sud Sardegna) il nuovo sindaco è Enrico Cocco (Ripartiamo) eletto con il 50,86%. A Sant’Anna Arresi (Sud Sardegna) è stata eletta sindaca Anna Maria Teresa Diana, della lista civica Arresinus, con il 68,2%. A Golfo Aranci (Sassari) è stato eletto Mario Mulas (Pga Progetto Golfo Aranci), con il 58,16%. A questi si aggiungono i nove comuni in cui c’era solo un aspirante sindaco e dove è stato superato il quorum: Onanì (Nuoro) dove è stata eletta Clara Michelangeli con la lista ‘Paris pro Onanie’, Sarule (Nuoro) dove ce l’ha fatta Paolo Ledda con la lista ‘Sa Comuna’. A Ortueri (Nuoro) il neo sindaco è Francesco Carta con ‘Animu Ortueri’, a Magomadas (Oristano) eletto Emanuele Cauli con la lista ‘Cambiamo passo’. A Sorradile (Oristano) il neo sindaco è Pietro Arca (Sorradile Solidale), a Putifigari (Sassari) il neoprimo cittadino è Giacomo Contini con la lista ‘Putifigari in primis’. Ad Esterzili (Sud Sardegna) eletto Renato Melis (Civica per Esterzili) e a Genoni (Sud Sardegna) il neo sindaco è Gianluca Serra con la lista Santu Antine. A Illorai (Sassari) eletto il primo sindaco leghista di Sardegna: si tratta di Titino Cau con la lista ‘Fermiamo lo spopolamento’. A Sini (Oristano) è stato eletto Biagino Atzori (Uniti per Sini), mentre a Guasila (Sud Sardegna) la neo sindaca è Paola Casula, appoggiata dalla lista Guasila per tutti.

Si va verso il ballottaggio a Sassari, dove sembra profilarsi una sfida tra il candidato di centrosinistra Mariano Brianda e Gian Vittorio Campus, ex sindaco ed ex consigliere regionale e senatore di An e Forza Italia sostenuto da liste civiche, mentre a Cagliari è testa a testa tra i candidati di centrodestra Paolo Truzzo (che a metà scrutinio si attesta appena sopra il 50%) e di centrosinistra Francesca Ghirra. Lo scrutinio delle elezioni che si sono svolte in 28 Comuni della Sardegna prosegue a rilento, mentre l’affluenza definitiva è stata del 55,33% in calo di circa otto punti rispetto al 63,1% della precedente tornata.