Carabinieri della compagnia di Siniscola a Dorgali arrestano un 64enne del posto per detenzione d’arma clandestina.

Siniscola (Nu), 17 Lug 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, nell’ambito di consuete attività di perquisizioni nella ricerca di armi, hanno arrestato un 64enne del paese, per detenzione d’arma clandestina.

Nello specifico i militari della Stazione Carabinieri di Dorgali, hanno individuato come obiettivo un’abitazione del centro storico di proprietà dell’uomo.

Durante l’attività di Polizia Giudiziaria, il personale dell’Arma hanno scovato una pistola, una “Mauser Patent” cal. 7,65, accuratamente occultata in casa con 29 cartucce cariche.

L’arma ha da subito insospettito i carabinieri e, infatti, a seguito degli accertamenti fatti, è emerso che la persona non risultava possessore né del porto d’armi, né tantomeno aveva denunciato alle autorità di P.S. il possesso di qualsiasi arma. Inoltre, da una verifica più accurata, i militari si sono poi accorti che nella pistola era stata meticolosamente abrasa la matricola.

Quindi l’arrestato, per le evidenze emerse, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di armi e munizioni.

In seguito saranno effettuati accurati accertamenti tecnici da parte dei militari del Ris di Cagliari, per accertare la provenienza e se in passato la pistola sia stata usata per compiere reati.