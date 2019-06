Enorme guasto, Argentina e Uruguay senza elettricit

Cagliari, 16 Giu 2019 – Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato Argentina e Uruguay senza corrente. È quanto riferisce dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica Edesur Argentina. Secondo la Bbc anche parti di Brasile e Paraguay sarebbero interessate. La popolazione di Argentina e Uruguay insieme è di circa 48 milioni di persone. Secondo quanto riportato dai media argentini, l’interruzione di corrente si è verificata poco dopo le 7:00 (le 14:00 in Italia), causando un blocco dei treni e l’interruzione dei segnali stradali.

Un funzionario del ministero dell’Energia argentino ha dichiarato al New York Times che le cause e la portata del problema non sono ancora note. Secondo i media latinoamericani, anche alcune città del Cile sono rimaste senza elettricità. In Argentina il blackout non ha risparmiato le province argentine di Santa Fe e San Luis, dove oggi sono in programma le elezioni amministrative. Notevoli disagi e ritardi anche per gli autobus nella regione di Buenos Aires, per la mancanza di segnaletica elettrica.

Dopo 50 minuti circa, la distribuzione di energia elettrica è stata ripristinata in alcune regioni dell’Argentina (Cuyo, Noa e Comahue), ha reso noto l’agenzia nazionale per l’energia in un breve comunicato rilanciato dal quotidiano La Nacion in cui anticipa che la normalizzazione della situazione è in corso e “potrebbe richiedere alcune ore”.

Il governo argentino parla di “collasso” e avverte che ci vorranno diverse ore prima che la situazione torni alla normalità. Paralizzata l’attività dell’Aeroparque, il secondo aeroporto di Buenos Aires.

Il Segretariato dell’Energia argentino ha reso noto oggi che l’enorme blackout “è stato causato da un guasto al sistema di trasporto dell’energia dalla centrale idroelettrica di Yacyreta’”, al confine con il Paraguay. Via Twitter ha precisato che il guasto “ha prodotto l’interruzione del servizio in modo automatico”, senza intervento umano”. Ad amplificare il danno ha anche contribuito l’ora del guasto, avvenuto in un momento della giornata in cui il consumo di elettricità è basso. I restanti generatori non hanno potuto compensare la perdita”.

L’Uruguay ha confermato che parte del Paese è rimasta al buio per il blackout originatosi in Argentina. Secondo i media locali, l’incidente ha avuto conseguenze su tutto il litorale, dove si affaccia anche la capitale Montevideo, ma anche nelle zone interne, come il Dipartimento di Rocha.

Il gestore uruguaiano Ute ha twittato che alle 7.06 ora locale “un malfunzionamento della rete argentina ha colpito il sistema interconnesso, privando il servizio di tutto il territorio nazionale, e diverse province del paese vicino”. Poco più di un’ora dopo l’inizio del guasto, Ute ha specificato che “ci sono già città costiere in cui il servizio elettrico viene ripristinato e gli sforzi continuano per riavviare l’intero servizio”. L’Argentina, con 44 milioni di abitanti, e l’Uruguay, con 3,4 milioni, condividono un sistema di interconnessione elettrica centralizzato sulla diga binazionale Salto Grande, situata 450 km a nord di Buenos Aires e 500 km a nord di Montevideo.