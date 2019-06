Un uomo di 65 anni di Oristano arrestato dagli agenti della Squadra Volanti per furto con scasso

Oristano, 14 Giu 2019 – Ieri notte, a Oristano, su segnalazione pervenuta su linea 113, gli operatori della Squadra Volanti della Questura del capoluogo, hanno arrestato un uomo di 65 anni resosi protagonista di un furto con scasso ai danni di una macelleria situata in questa piazza S. Efisio.

L’uomo, infatti, dopo aver sollevato la serranda del locale, utilizzando alcuni strumenti di effrazione, ha infranto la vetrata della macelleria e, approfittando del varco creato, si è introdotto all’ interno da dove ha portato via alcuni generi alimentari. Ma il rumore provocato, ha allarmato due ragazzi che abitano nelle vicinanze che, dopo essersi affacciati alla finestra ed essersi resi conto dell’intrusione, hanno telefonato alla Polizia. Contestualmente uno dei due ragazzi, per evitare la fuga del ladro che, nel frattempo, zaino con la refurtiva in spalla, si stava allontanando in sella alla sua bicicletta e dal canto suo il testimone ha preso la sua bici ed è andato all’inseguimento del malvivente. Nell’occasione, l’inseguitore, ha incrociato una Volante che si stava portando sul posto e, dopo averla fatta fermare, gli ha indicato il ladro.

Quindi gli agenti, dopo aver controllato l’uomo, hanno rinvenuto all’interno di uno zaino alcuni generi alimentari e degli attrezzi utilizzati dall’uomo per introdursi all’ interno della macelleria. E, dopo aver accompagnato il ladro in Questura per gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione dell’A.G. per l’udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani.

Giova segnalare l’importanza della segnalazione fatta dai due ragazzi che, in un’ottica di sicurezza partecipata, si sono resi protagonisti della tutela del loro territorio consentendo agli operatori di intervenire tempestivamente e di bloccare il malfattore.