Sardegna – Onda di calore dalle 14 diÂ oggi, giovedÃ¬ 13 e fino alle 20 diÂ domani, venerdÃ¬ 14 giugno

Cagliari, 13 Giu 2019 – Temperature in aumento in tutta la Sardegna tanto che il Servizio di Protezione Civile Regionale ha diramato un Avviso di Condizioni Meteo Avverse in vigore dalle 14 di oggi, giovedì 13 e fino alle 20 di domani, venerdì 14 giugno.

I valori termici massimi verranno raggiunti nella giornata di venerdì 14, soprattutto nei settori centro-occidentali dove si supereranno i 37° C.

La situazione tornerà alla normalità a partire dalla giornata di sabato 15 quando le temperature si riavvicineranno alla media climatica del periodo. Com

Condividi su...