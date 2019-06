Gestore di un Internet Point denunciato dai dagli agenti della Squadra Mobile â€“ Gruppo Falchi della Questura di Cagliari.

Cagliari, 13 Giu 2019 – Da servizi d’osservazione svolti da personale del gruppo “Falchi “della Polizia di Stato di Cagliari, è stato riscontrato, nei pressi di un Internet Point, nel centro cittadino, un viavai di tossicodipendenti che, giunti nel locale, prendevano contatti con uno dei dipendenti il quale essersi allontanato per alcuni minuti, presumibilmente per recarsi nei pressi di una dimora dove verosimilmente occultava dello stupefacente e poi lo cedeva ai vari acquirenti.

Nella giornata di ieri gli investigatori della Squadra Mobile cagliaritana sono quindi intervenuti all’interno del locale e subito dopo hanno sottoposto a controllo i vari avventori, fra cui anche il soggetto sospettato di cedere lo stupefacente, poi identificato per S.A., di 39 anni.

L’uomo è stato perciò sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una busta di plastica contenente 2 involucri con della cocaina dentro per un peso lordo complessivo di 0.80 grammi e la somma di 280,00 €.

La perquisizione stata in seguito estesa anche presso la sua abitazione dove sono stati trovati e sequestrati 610,00 euro, un involucro in cellophane trasparente termosaldato con all’interno cocaina per un peso lordo complessivo di 9,10 gr, vari involucri contente hashish per un peso complessivo di 40 grammi, vari bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.