Pluripregiudicato di Iglesias arrestato dagli agenti di una Volante del Commissariato di P.S. cittadino per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 12 Giu 2019 – Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Iglesias impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, nel percorrere la via Pasteur hanno fermato Compagnone Marcello, di 47 anni, della città con numerosi precedenti penali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, prima di essere definitivamente bloccato ha provato a fuggire ma è stato subito raggiunto e messo in condizioni di non nuocere. Quindi il pregiudicato è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso, di un panetto di hashish, del peso di 100,35 grammi netti, diversi piccoli pezzi dello stesso tipo di droga, (4,40 gr) 3 involucri di cellophane contenenti eroina, (0,30 gr) e cocaina, del peso netto di 0,15 grammi netti, suddivisi in due piccoli involucri. Di conseguenza la perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione dove non è stato trovato nulla di rilevante.

A questo punto Compagnone, condotto negli Uffici del Commissariato, è stato dichiarato in arresto e su disposizione del PM è stato accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di custodia cautelare, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi