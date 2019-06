Assessorato Ambiente Regione Sardegna: Lampis in visita all’ispettorato forestale di Oristano

Cagliari, 12 Giu 2019 – “In questo territorio è di estrema importanza provvedere al reclutamento di nuovo personale, considerato che gli ultimi inserimenti in organico risalgono al lontano 2009, ben 10 anni fa”. Lo si legge in una nota diffusa stamane dall’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, che, insieme ai consiglieri regionali del territorio, Francesco Mura e Diego Loi, ed al comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, ha visitato le strutture dell’Ispettorato forestale di Oristano.

La visita ha riguardato la base elicotteristica di Fenosu, il Centro operativo provinciale, l’autoparco e la Stazione forestale di Oristano: “Un incontro proficuo e costruttivo con il personale ed i comandanti di stazioni forestali e basi navali”, ha aggiunto l’assessore Lampis, che ha manifestato particolare attenzione per l’organizzazione antincendio, oltre ad un apprezzamento per l’elevata professionalità.

Dallo scorso 15 maggio, nella base di Fenosu è dislocato un elicottero del servizio antincendio regionale e dal prossimo 1° luglio verrà ospitato il ‘Super Puma’, bimotore che supporterà le operazioni antincendio nell’Isola. L’elicottero, operativo per due mesi fino al 31 agosto, è in grado di caricare 4.500 litri, tra acqua e liquido estinguente, è dotato di ‘Bambi Bucket’ (benna per il trasporto dell’acqua) e può imbarcare fino a 15 persone, oltre l’equipaggio. Red