Rotary club Oristano – Progetto Rinascere, venerdì in piazza Duomo il concerto di Rossella Faa e le creazioni del laboratorio tessile.

Oristano, 11 Giu 2019 – Venerdì prossimo alle ore 21.00 in piazza Duomo a Oristano, sarà condiviso il lavoro realizzato dalle donne nel laboratorio Rinascere, in un evento che sarà animato dalla cantante e attrice Rosella Faa con il suo spettacolo Canzoni a casaccio.

Il progetto “Rinascere: una nuova vita agli oggetti per una nuova vita delle donne”, vede il coinvolgimento delle donne vittime di violenza, assistite dal Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, in un laboratorio volto alla creazione di nuovi oggetti a partire da materiali di riciclo. Gli oggetti che riprendono vita, dunque materiali ai quali viene data una nuova possibilità di “essere”, possono essere metaforicamente associati ai difficili e complessi percorsi delle donne vittime di violenza di genere e domestica, che con grande fatica intraprendono nuovi percorsi di vita.

Nel corso della serata sfileranno i capi di abbigliamento creati nel laboratorio a partire da materiali di riciclo. Lo stilista Carlo Petromilli e la textile designer Beatrice Pau, in forma volontaria, hanno curano l’attività didattica e la realizzazione dei manufatti a partire da tessuti, trine e altri materiali preziosi, che sono stati offerti in grande quantità da privati che hanno accolto la richiesta lanciata sui social dalle operatrici del centro.

Il tutto accompagnato dalle note di Rossella Faa che si esibirà con Giacomo Deiana alla chitarra acustica e Nicola Cossu al basso per un intrigante viaggio sul filo delle note e delle emozioni.

Gli obiettivi del progetto si basano sulla volontà di creare opportunità lavorative per un gruppo di donne seguite dal centro antiviolenza e di contrastare il ripetersi di fenomeni di violenza fisica e psicologica attraverso l’indipendenza economica delle donne. Infatti il progetto prevede la creazione di una pagina ecommerce (progettorinascere.com) per l’acquisto solidale degli oggetti prodotti, nell’intento di sostenere autonomamente i laboratorio oltre il periodo di finanziamento del progetto, e con lo scopo di poter anche creare fonti di guadagno futuro per le donne in percorso.

Il progetto è nato su iniziativa del Rotary Club di Oristano con un finanziamento della Rotary Foundation, con la sinergia dell'Associazione "Prospettiva donna", del Centro Antiviolenza "Donna Eleonora" di Oristano, della Consigliera di Parità della Provincia di Oristano, dell'Assessorato alle Pari opportunità e dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Oristano e con il contributo del Rotary club del Terralbese e del Rotary club di Bosa.