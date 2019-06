L’ambasciatrice indiana in Italia in visita all’AdSP del Mare di Sardegna

Cagliari, 11 Giu 2019 – Questa mattina, nella sede di Cagliari dell’AdSP, il Presidente Massimo Deiana ha ricevuto una delegazione guidata dall’Ambasciatrice indiana in Italia Reenat Sandhu.

Un incontro cordiale, al quale hanno partecipato anche la responsabile della Missione, Gloria Gangte, il capo del Dipartimento Commercio, Scienza e Tecnologia Shyam Chand e la responsabile Marketing dell’Ente, Valeria Mangiarotti.

Occasione per illustrare il ruolo chiave dell’AdSP nell’amministrazione, coordinamento, promozione e sviluppo degli scali sardi; ma anche per un focus su quelle che sono le potenzialità del sistema, in particolare di quello cagliaritano, nella gestione dei traffici commerciali e merci.

“E’ stato un incontro molto cordiale – spiega in una nota il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana – un momento di confronto importante per far conoscere la nostra realtà portuale sarda. La delegazione ha molto apprezzato l’offerta infrastrutturale dello scalo di Cagliari, in particolare quella del porto Canale, forte di expertise consolidato nella gestione dei traffici, di servizi efficienti e dragaggi adeguati alle esigenze degli armatori”. Com