Forte esplosione per una fuga di gas nel palazzo del Comune a Rocca di Papa: sette feriti tra cui il sindaco, grave un bimbo.

Rocca di Papa, 10 Giu 2019 – Forte esplosione a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani, nella sede del palazzo comunale. Risultano ferite 7 persone tra le quali il sindaco, alcuni dipendenti, e un bimbo ricoverato in codice rosso, mentre altre 5 persone sarebbero state medicate sul posto da personale del 118 perché colpiti nell’esplosione da vetri e calcinacci.

L’esplosione è avvenuta poco prima delle 12 nei locali sottostanti l’edificio del Comune, in corso Indipendenza, e ha portato al crollo di una parte del palazzo. Lo scoppio sembra sia stato preceduto da un forte odore di gas ed è stato seguito da un incendio. Circostanze al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Frascati che indagano sull’accaduto e sulle possibili responsabilità della ditta che stava effettuando i lavori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche da Roma che per timore di una seconda esplosione hanno sgomberato la scuola elementare e materna vicina e hanno fatto evacuare il centro storico cittadino. ​Il sindaco Emanuele Crestini è rimasto ferito in modo serio e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Tor Vergata. Gli altri feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Roma e dei Castelli. Al momento risulta che un bambino sia stato condotto al Bambino Gesù in codice rosso, altri due bambini sono stati invece portati all’ospedale di Frascati con mezzi propri.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il vicepresidente Daniele Leodori, si stanno recando sul luogo dell’incidente.