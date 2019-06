Ballottaggi: centrodestra e centro Sinistra pari 7 a 7: i democratici si riprendono Livorno e Prato e il M5s vince a Campobasso.

Roma, 10 Gen 2019 – Il centrodestra vince le comunali 2019 nei capoluoghi di provincia: ottiene 12 sindaci e ne aveva solo 7. Il centrosinistra vince in 13 comuni ma ne aveva 19. Il Movimento 5 Stelle rimane a quota due. Le liste civiche di centrosinistra vincono ad Avellino. Domenica prossima si voterà per il primo turno a Cagliari e Sassari, in autunno a Reggio Calabria (sono tre comuni dove il centrosinistra vinse le precedenti elezioni).

Nel dettaglio il centrodestra strappa al centrosinistra i comuni di Pescara, Pavia, Ferrara, Forlì, Vercelli e Biella. Conferma i sindaci di Perugia, Urbino, Vibo Valentia, Ascoli Piceno, Foggia e Potenza.

Il centrosinistra strappa al centrodestra il sindaco di Rovigo e al Movimento 5 Stelle quello di Livorno. Conferma i comuni di Firenze, Bari, Modena, Bergamo, Pesaro, Lecce, Cremona, Cesena, Prato, Reggio Emilia, Verbania.

Il Movimento 5 Stelle strappa al centrosinistra i sindaci di Campobasso e Caltanissetta, ma perde i comuni di Livorno e Avellino.

Le liste civiche di centrosinistra strappano al Movimento 5 Stelle la vittoria ad Avellino. Va ricordato che il centrodestra ha anche strappato al centrosinistra nel 2019 le regioni Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Sardegna.

I dati del Viminale

A Potenza la contesa vede Mario Guarente, candidato del centrodestra, vincere con il 50,31%, contro Valerio Tramutoli, rappresentante di due movimenti civici, che ha il 49,69% dei voti, dopo lo spoglio di 77 sezioni su 77.

A Campobasso, il candidato M5s Roberto Gravina si impone con il 69,07%, davanti alla candidata di centrodestra Maria Domenica d’Alessandro, con il 30,93%, dopo 56 sezioni scrutinate su 56.

A Biella la sfida vede la vittoria di Claudio Corradino, del centrodestra, con il 50,98%, contro Donato Gentile, con l’appoggio di quattro liste civiche, che ha il 49,02%, con 46 sezioni su 46.

A Vercelli si impone il candidato di centrodestra Andrea Corsaro, con il 54,80%, contro la candidata di centrosinistra Maura Forte, che ha il 45,20%, con 49 sezioni su 49.

A Verbania Silvia Marchionini, candidata del centrosinistra, vince con il 50,62%, davanti al candidato di centrodestra Giandomenico Albertella, con il 49,38%, con lo scrutinio di 30 sezioni su 30.

A Cremona il candidato di centrosinistra Gianluca Galimberti, con 76 sezioni su 76, vince con il 55,94% contro il candidato di centrodestra Salvatore Carlo Malvezzi, che ha il 44,06%.

A Rovigo il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo vince con il 50,94% contro la candidata di centrodestra Monica Gambardella, che ottiene il 49,06, con 56 sezioni su 56.

Con 179 sezioni scrutinate su 179, a Prato Matteo Biffoni (centrosinistra) la spunta con il 56,12% sullo sfidante Daniele Spada (centrodestra), che si ferma al 43,88%.

A Livorno Luca Salvetti, candidato del centrosinistra, vince nella partita contro Andrea Romiti del centrodestra. Con 172 sezioni scrutinate su 172, Salvetti raccoglie il 63,32% contro il 36,68% racimolato da Romiti.

Particolarmente simbolica la sfida di Ferrara dove dalle urne arriva un ribaltone dopo circa 70 anni di governo di sinistra: con 160 sezioni su 160, il candidato leghista di centrodestra Alan Fabbri vince con il 56,77%, contro il 43,23% del candidato di centrosinistra Aldo Modonesi.

Anche a Forlì il candidato di centrodestra Gian Luca Zattini vince con il 53,07% contro il candidato di centrosinistra Giorgio Calderoni ha il 46,93%, con 109 sezioni su 109.

A Reggio Emilia Luca Vecchi, candidato di centrosinistra, vince con il 63,31% contro il 36,69% di Roberto Salati, candidato di centrodestra, con 160 sezioni su 160.

Ad Ascoli Piceno Marco Fioravanti del centrodestra vince con il 59,31%, davanti a Piero Celani, con il sostegno di liste civiche, che ha il 40,69%, con 52 sezioni su 52.

Ad Avellino con 72 sezioni su 72, il civico Gianluca Festa è il nuovo sindaco con il 51,52% contro il 48,48% del candidato di centrosinistra, Luca Cipriano. Nelle precedenti elezioni vinse il M5s.

Nella sfida di Foggia Franco Landella, di centrodestra, vince con il 53,28% contro il candidato di centrosinistra Giuseppe Cavaliere, che ha il 46,72%, con 147 sezioni su 147.

Alle 23 (dati dei 134 comuni delle regioni a statuto ordinario, si è votato anche in due comuni del Trentino) ha votato il 52,11% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno del 26 maggio (68,18%). Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno.

In esecuzione da parte dei carabinieri della compagnia di Tempio Pausania 11 ordinanze di custodia cautelare indagati per traffico di stupefacenti.

Tempio Pausania (SS), 10 Giu 2019 – Dalle prime di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta di quella Procura che ha coordinato le indagini, nei confronti di 11 indagati, responsabili a vario titolo ed in concorso di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ecstasy e hashish.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari.