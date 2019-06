Gdf Cagliari impegnata nei controlli in materia di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale: chiusi otto esercizi commerciali

Cagliari, 8 Giu 2019 – Le Fiamme Gialle di Cagliari, attraverso un dispositivo di presidio del territorio che vede l’impiego giornaliero di diverse pattuglie impiegate nello specifico settore dei controlli fiscali e del rilascio degli scontrini e ricevute fiscali, le quali, in un’ottica, da un lato di eterogeneità sia geografica che di tipologia commerciale dei soggetti controllati e, dall’altro, di indirizzo dei controlli nei confronti di coloro i quali, a seguito di specifiche analisi di rischio, risultino connotati da maggiori indici di pericolosità fiscale, effettuano un’attività che, pur nella sua apparente semplicità, evidenzia grandezze e considerazioni non sottovalutabili.

I dati riferiti fino al 31maggio scorso, evidenziano il riscontro di 263 irregolarità, pari ad una percentuale del 16,34% tale grandezza può anche essere vista nell’ottica che, sulla platea dei controlli effettuati, una operazione commerciale ogni 6 è stata effettuata senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale.

Per chi non rilascia scontrino o ricevuta fiscale è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell’I.V.A. non documentata e comunque non inferiore a 500€.

Accanto a questo tipo di sanzione, in determinate circostanze, chi non emette documento fiscale può essere destinatario anche di una sanzione accessoria: infatti, quando vengono contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro distinte mancate emissioni compiute in giorni diversi, la Guardia di Finanza segnala il trasgressore all’Agenzia delle Entrate per la successiva irrogazione di un provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i tre giorni ed un mese: il provvedimento, immediatamente esecutivo, viene eseguito dalle stesse Fiamme Gialle.

Proprio in questi ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, hanno dato esecuzione a 5 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti esercenti nei cui confronti è stata accertata la quarta mancata emissione in un lustro: in 3 circostanze – un’attività di commercio di oggettistica a Dolianova, un parrucchiere di Cagliari e una rivendita di frutta e verdura sempre del capoluogo, è stata disposta la chiusura per un periodo di tempo di tre giorni.

Nel caso invece di un’attività di noleggio di attrezzature per la spiaggia di Costa Rei e di commercio al dettaglio con sede a Uta, l’Agenzia delle Entrate, alla luce del fatto che i contribuenti controllati non fossero nuovi ad essere destinatari di analoghi provvedimenti di sospensione dell’attività per reiterate mancate emissioni del documento fiscale, ha inteso applicare un provvedimento della durata, rispettivamente, di 21 e 16 giorni.

Nel complesso, dall’inizio dell’anno, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno riscontrato la quarta mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale in 8 circostanze, e a seguito di istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate anche su occorrenze del passato anno, hanno dato esecuzione a 18 provvedimenti di chiusura.