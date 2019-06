Eseguito stamane a Oristano dagli agenti della Squadra Mobile un ordine di carcerazione

Oristano, 8 Giu 2019 – Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, hanno dato esecuzione all’Ordine di detenzione in regime di arresti domiciliari emesso a carico di D.G.M., di 30 anni, residente ad Oristano, perché resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante l’esecuzione della misura, gli operatori hanno rinvenuto, presso l’abitazione del giovane, alcune decine di grammi di hashish e marijuana che il giovane ha giustificato il possesso solo per uso personale.

Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane non potrà uscire dalla sua abitazione senza autorizzazione sino all’ottobre 2020; l’arrestato, inoltre, non potrà né ricevere né comunicare con qualsivoglia strumento o apparecchiatura né con persone diverse da quelle conviventi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato colto in flagranza di reato con circa un kilogrammo di hashish e, per tale motivo, lo scorso aprile era stato tratto in arresto e, a seguito di patteggiamento, condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, nonché al pagamento di una multa pari a euro 3.600.