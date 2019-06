A Pozzallo i migranti salvati in acque maltesi. Salvini non si oppone e apre i porti perché accolti dalla Cei: “ognuno faccia sua parte”

Pozzallo, 8 Giu 2019 – È arrivata al porto di Pozzallo (Ragusa) la nave commerciale Asso 25 e sono tutti sbarcati i 62 migranti soccorsi nelle scorse ore al largo di Malta. Il rimorchiatore è scortato da due imbarcazioni della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Sulla banchina commerciale i responsabili che si sono occupati del servizio di assistenza, identificazione e accoglienza. Si tratta di 60 uomini e due donne. I migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di Pozzallo, che riapre dopo 5 mesi di chiusura, data dell’ultimo sbarco. Inizialmente, la Asso 25 aveva fatto rotta verso Lampedusa, ma poi la Guardia costiera ha deciso di far sbarcare i migranti nel porto ragusano.

I 62 arrivano dal Gambia, dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. Si tratta del primo sbarco dell’anno a Pozzallo, dove in passato si erano registrati numerosi arrivi di migranti. Le operazioni di sbarco sono iniziate alle 16.25 e si sono concluse intorno alle 18.

“Dalle prime notizie i migranti sono in buone condizioni di salute” dice il sindaco della cittadina in provincia di Ragusa, Roberto Ammatuna, “E’ la prima volta che una nave commerciale Italiana fa sbarcare migranti nel nostro porto” – prosegue. Sull’opportunità di stringere le maglie degli accessi di migranti, Ammatuna dice: ” È un’illusione pensare di fermare i flussi migratori. Il processo va governato con un pizzico di umanità”.

“Due controlli in corso, due uomini sono stato trasferiti per malessere generico agli ospedali di Modica e Ragusa. Probabilmente in serata rientreranno all’hot spot” dichiara il medico dell’Asp di Ragusa, Carmelo Scarso. Dopo l’autorizzazione allo sbarco, l’azienda sanitaria ha preso in carico i casi che necessitavano di approfondimento di cautela. “Sbarco tranquillo, stanno tutti abbastanza bene”, conferma.

“Gli sbarchi si sono ridotti del 90%, e i pochi che riescono ad arrivare, quelli di oggi, ad esempio, saranno accolti a spese del Vaticano, così ognuno fa la sua parte”. Così Matteo Salvini, parlando in piazza a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. “Ringraziamo i vescovi per la disponibilità a prendersi carico dell’accoglienza di questi immigrati”, afferma il ministro dell’Interno.

Il Viminale e le autorità maltesi hanno gestito “in piena sintonia” il salvataggio e lo sbarco dei migranti arrivati a Pozzallo questa mattina. Lo riferiscono fonti dello stesso Viminale, aggiungendo che La Valletta, dopo essere intervenuta in soccorso di centinaia di immigrati nelle ultime ore, ha chiesto all’Italia un aiuto per portare in salvo una cinquantina di persone che si trovavano in acque Sar maltesi. Con il via libera di Roma, le autorità dell’isola hanno contattato una unità battente bandiera italiana per un supporto.

Questa operazione “conferma – dicono ancora le stesse fonti – la doverosa attenzione per la tutela della vita umana, la proficua collaborazione con Malta, l’assenza di pregiudizi nei confronti di navi private che accettano il coordinamento degli Stati. Va evidenziato, però, che la stessa Europa che manda lettere al governo italiano continua a ignorare le richieste d’aiuto del nostro Paese e di Malta, lasciati soli a fronteggiare gli sbarchi”.

Secondo Alarm Phone i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva in acque di ricerca maltesi senza essere soccorsi.