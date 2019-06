Università – Sicurezza e lotta alle frodi informatiche. Brillano Matteo Cornacchia, Daniele Pusceddu, Francesco Meloni e Lorenzo Pisu

Cagliari, 7 Giu 2019 – Oggi, venerdì 7 giugno, l’aula magna “Capitini” – facoltà Studi umanistici, Sa Duchessa – ha ospitato la cerimonia di premiazione dei migliori tre classificati con un quarto allievo che verrà indicato dai docenti del corso. Il test – si legge in un comunicato diffuso oggi – si è svolto ieri nell’aula calcolatori “Lidia” in contemporanea nazionale con altre diciassette Università coinvolte. Tra gli allievi che hanno frequentato il corso di formazione e addestramento cyberchallenge.it, hanno prevalso Matteo Cornacchia (Informatica, 24 anni), Daniele Pusceddu (Istituto Scano, 19), Francesco Meloni (Magistrale Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence, 22) e Lorenzo Pisu (Informatica, 20). Premio speciale della giuria per Alessandro Frau (Istituto Brotzu, 17 anni) con la menzione “Allievo più giovane ad aver conseguito i migliori avanzamenti durante il corso”. I quattro vincitori compongono la squadra che rappresenterà l’Università di Cagliari alla sfida nazionale a squadre che si svolgerà il 27 giugno a Chiavari. La finale nazionale del corso sulla sicurezza informatica si terrà al Comando interforze, luogo in cui è stato realizzato Ultravox, primo “cyber range” italiano. L’evento è stato sponsorizzato da Numera (su scala nazionale), Abinsula, Avanade, Dauvea e Teleco.

L’ateneo – con il coordinamento di Giorgio Giacinto, docente al Diee (Dipartimento ingegneria elettrica ed elettronica) – ha formato venti ragazzi selezionati a gennaio, provenienti dalle facoltà di Ingegneria e architettura, Matematica e Informatica dell’Università del capoluogo regionale, e dagli istituti e licei “Brotzu” (Quartu), “Scano” e “Giua” (Cagliari). La sfida ha dato luogo alla classifica nazionale e alle classifiche delle sedi locali. Oltre ai premiati (Cornacchia, Pusceddu, Meloni, Pisu e Frau), hanno preso parte al corso Nicolò Loddo (Ingegneria elettrica, elettronica, informatica, 22), Alessandro Sanna (Magistrale Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence, 22), Luca Puzzoni (Informatica, 20), Vanessa Corbu (Informatica, 21), Roberto Carboni (Ingegneria elettrica elettronica informatica, 22), Gabriele Merlin (Informatica, 21), Luca Minnei (Brotzu, 18), Matteo Morara (Brotzu, 19), Daniele Ortu (Informatica, 22), Nikita Bellini (Informatica, 21), Piero Sechi (Ingegneria elettrica, elettronica, informatica, 23), Federico Medinas (Giua, 17), Riccardo Villoresi (Scano, 18), Luca Vitaliano Damiano (Giua, 18) e Nicolò Angioni (Brotzu, 19). Il gruppo dei magnifici venti è stato seguito dai docenti Giorgio Giacinto, Davide Maiorca, Igino Corona, Davide Ariu, Fabrizio Cara, Michele Scalas, Matteo Fraschini e Luca Didaci (Dipartimento ingegneria elettrica ed elettronica). E da Massimo Bartoletti, Livio Pompianu, Sebastian Podda, Sergio Serusi e Stefano Lande (Dipartimento matematica e informatica).

I venti allievi – conclude la nota dell’Università di Cagliari – hanno seguito il corso intensivo durato tre mesi e avviatosi a marzo. “Siamo particolarmente soddisfatti dello sviluppo del corso, i ragazzi hanno risposto al meglio. Un cammino – spiega il professor Giacinto – estremamente impegnativo, svolto contemporaneamente in diciotto atenei italiani su iniziativa del Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini, il Consorzio interuniversitario nazionale per l’Informatica. Abbiamo avuto il supporto del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del ministero della Difesa”. Su scala nazionale hanno presentato domanda di ammissione oltre tremila ragazzi fra i 16 e i 23 anni. Ma al corso sono stati ammessi venti allievi per sede. Com